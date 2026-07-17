Calciomercato Juventus | Pellegrino primo nome dopo Kolo Muani

La trattativa per Kolo Muani si infiamma con la dirigenza bianconera che alza l’offerta per cercare di convincere il PSG, intanto però puntano anche su un altro nome: Mateo Pellegrino. Attaccante argentino classe 2001 che ha collezionato 37 presenze e 9 gol con il Parma nella stagione 2025-2026. Il piano della Juventus per rinforzare l’attacco. L’operazione della squadra bianconera con il Paris Saint-Germain è entrata nella fase decisiva. La Juventus sta preparando un’offerta che si aggira intorno ai 35-38 milioni, inserendo bonus e un’eventuale percentuale sulla rivendita per convincere il club francese a cedere definitivamente il giocatore. Kolo Muani, attaccante classe 1998, ha già espresso la sua volontà di tornare a Torino e far parte del reparto d’attacco di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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