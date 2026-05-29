L’attaccante del Crystal Palace, Mateta, è tornato in primo piano nel mercato della Juventus, che lo considera come possibile rinforzo offensivo. La società bianconera sta valutando l’opzione di ingaggiare l’attaccante, in alternativa a Kolo Muani, con cui si apre una sfida di mercato. Le trattative sono ancora in corso, senza annunci ufficiali o accordi definitivi. La Juventus monitora da vicino la situazione dell’attaccante, valutando eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

sul futuro dell’attaccante del Crystal Palace. In attesa di definire il delicato futuro di Dusan Vlahovic, il cui contratto scadrà a fine giugno, la Juventus torna a guardare in Premier League per rinforzare l’attacco. Nel mirino dirigenziale c’è nuovamente Jean-Philippe Mateta, già corteggiato a gennaio e fresco vincitore della Conference League con la maglia del Crystal Palace, un trionfo impreziosito da una sua rete nella finalissima di Lipsia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata In inverno, il centravanti transalpino era stato a un passo dal Milan, ma un problema al ginocchio destro emerso durante le visite mediche fece clamorosamente saltare l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta torna di moda per la Juve: è sfida a Kolo Muani. Le ultimissime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MATETA dice SI alla JUVE! Si TRATTA AD OLTRANZA!

Notizie e thread social correlati

Kolo Muani alla Juve, spuntano le cifre: le ultimissimeSi conferma il ritorno di Kolo Muani alla Juventus, con dettagli sull’accordo ora resi noti.

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: primo sì di Kolo Muani, le ultime sul rinnovo di Vlahovic

Temi più discussi: Juventus, torna di moda Mateta per l'attacco; Juventus, per l’attacco torna di moda Jean-Philippe Mateta; Torna di moda il nove alla francese.

Vlahovic prende tempo, per la Juve rispunta Mateta: ora sta bene ed è tornato a segnareBocciato dal Milan a gennaio dopo le visite mediche, l'attaccante del Crystal Palace ha deciso la finale di Conference League ed è in scadenza nel 2027: può essere un'alternativa a Kolo Muani ... msn.com

Juventus, Spalletti ridisegna l’attacco: Kolo Muani torna di moda, Vlahovic verso la confermaIl primo tentativo non ha dato i risultati sperati, per questo la Juventus è pronta a rimettere mano al reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le scelte fatte nell’ultimo mercato, con gli ... tuttomercatoweb.com