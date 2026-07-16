Pellegrino alla Juventus | a che punto è davvero la trattativa

La trattativa tra la Juventus e il Parma per il trasferimento di Pellegrino è ancora in corso. La società bianconera cerca di rafforzare l’attacco di Luciano Spalletti durante questa sessione di mercato. Non ci sono ancora conferme su un accordo definitivo o dettagli specifici sull’intesa tra le parti. La Juventus continua a monitorare la situazione e valuta le prossime mosse per completare l’operazione. La trattativa resta aperta senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

tra i bianconeri e il Parma. Le ultime sul futuro dell’argentino. In questa sessione di mercato, la Juventus punta a ridisegnare l’attacco di Luciano Spalletti. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: acquistare due nuovi attaccanti, definendo un primo nome principale e un secondo profilo di completamento per la rosa. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Per questo secondo ruolo, la scelta è ricaduta su Mateo Pellegrino, punta argentina in forza al Parma. Sebbene non si possa ancora parlare di un affare in dirittura d’arrivo, i primi dialoghi tra le società sono già partiti. Il ounto di Matteo Moretto. A svelare lo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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PELLEGRINO E LA JUVE MAI COSÌ VICINI

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