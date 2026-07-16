Pellegrino alla Juventus | a che punto è davvero la trattativa

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La trattativa tra la Juventus e il Parma per il trasferimento di Pellegrino è ancora in corso. La società bianconera cerca di rafforzare l’attacco di Luciano Spalletti durante questa sessione di mercato. Non ci sono ancora conferme su un accordo definitivo o dettagli specifici sull’intesa tra le parti. La Juventus continua a monitorare la situazione e valuta le prossime mosse per completare l’operazione. La trattativa resta aperta senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

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