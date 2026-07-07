Nuovo problema per la Juventus nell’affare Kolo Muani | il Tottenham si inserisce nella trattativa

Da juventusnews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tottenham si è inserito nella trattativa per il centravanti francese, complicando l’accordo già in corso con la Juventus. La società bianconera mantiene l’interesse per l’attaccante, che potrebbe rafforzare l’attacco sotto la guida di Luciano Spalletti. La trattativa tra le parti coinvolte non ha ancora concluso, mentre il club londinese ha manifestato il proprio interesse ufficialmente. La situazione resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse.

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di Luca Fiore Nuovo ostacolo per la Juventus nell’affare Kolo Muani, infatti, il Tottenham si è inserito nella trattativa per il centravanti francese. La Juventus continua a puntare con decisione su Randal Kolo Muani per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. L’attaccante francese rappresenta la priorità assoluta per i bianconeri in vista della prossima stagione e ha già espresso la propria disponibilità al trasferimento a Torino. Tuttavia, l’operazione sta diventando sempre più complessa a causa delle elevate richieste del Paris Saint-Germain e del recente, improvviso inserimento del Tottenham nella corsa al giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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