di Francesco Spagnolo Il calciomercato della Juve si gioca su due fronti: rinforzare la rosa e abbassare il monte ingaggi che, ad oggi, supera i 170 milioni di euro. Se da un lato i tifosi sognano i grandi acquisti, la vera sfida che caratterizza il calciomercato della Juve si combatte sul fronte delle uscit e. Per poter effettuare nuovi innesti, la società ha l’assoluta necessità di snellire un monte ingaggi importante, che al momento supera persino quello dell’Inter. Un’eredità pesante, frutto di gestioni passate, con diversi elementi ormai ai margini della rosa ma dai costi difficilmente sostenibili. Come scritto da Tuttosport, mettendo a confronto i loro stipendi con quelli dei top player delle altre squadre di Serie A, l’impatto economico appare evidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la vera partita si gioca in uscita: il monte ingaggi è più alto anche di quello dell’Inter. Le cifre

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Calciomercato Juve: il punto su Alisson, Kolo Muani e Silva

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