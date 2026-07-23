Calciomercato Juve la vera partita si gioca in uscita | il monte ingaggi è più alto anche di quello dell’Inter Le cifre

Da juventusnews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il monte ingaggi della Juventus supera i 170 milioni di euro, superando quello dell’Inter. La società sta lavorando per ridurre questa cifra, cercando di alleggerire il costo del personale. La strategia si concentra anche sui trasferimenti in uscita, che rappresentano una parte cruciale delle operazioni di mercato in corso. La vera sfida riguarda quindi la gestione economica, oltre alle operazioni di rafforzamento della rosa.

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di Francesco Spagnolo Il calciomercato della Juve si gioca su due fronti: rinforzare la rosa e abbassare il monte ingaggi che, ad oggi, supera i 170 milioni di euro. Se da un lato i tifosi sognano i grandi acquisti, la vera sfida che caratterizza il calciomercato della Juve si combatte sul fronte delle uscit e. Per poter effettuare nuovi innesti, la società ha l’assoluta necessità di snellire un monte ingaggi importante, che al momento supera persino quello dell’Inter. Un’eredità pesante, frutto di gestioni passate, con diversi elementi ormai ai margini della rosa ma dai costi difficilmente sostenibili. Come scritto da Tuttosport, mettendo a confronto i loro stipendi con quelli dei top player delle altre squadre di Serie A, l’impatto economico appare evidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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