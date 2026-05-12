Serie A | l’Inter vince con il monte ingaggi più alto del campionato

Nella recente giornata di Serie A, l’Inter ha ottenuto una vittoria, mantenendo il record del monte ingaggi più elevato del torneo. Nel frattempo, il Como sorprende sfidando le squadre più grandi con un budget ridotto, mentre la Fiorentina fatica a tradurre in risultati i milioni investiti. Questi fatti mostrano alcune delle sfide e delle dinamiche finanziarie che influenzano le prestazioni delle squadre nel campionato italiano.

? Punti chiave Come fa il Como a sfidare le big con stipendi minimi?. Perché la Fiorentina fatica a trasformare i suoi milioni in punti?. Quale squadra garantisce il massimo rendimento con il budget più basso?. Chi sono i club che rischiano nonostante gli ingenti investimenti salariali?.? In Breve Como con Fabregas ottiene il sesto posto con 47 milioni di monte ingaggi.. Udinese raggiunge 50 punti con soli 24 milioni di euro di stipendi totali.. Fiorentina al settimo posto economico con 65 milioni ma quindicesima in classifica.. Lecce registra il budget minimo con 19 milioni di euro e 32 punti.. A due giornate dal termine della Serie A 202526, l’Inter consolida il primato con 85 punti in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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