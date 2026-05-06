ADL vuole ridurre il monte ingaggi | solo 2 azzurri avranno un rinnovo più alto!

Il club ha deciso di ridurre il monte ingaggi, stabilendo che solo due giocatori riceveranno un rinnovo con uno stipendio superiore. La scelta arriva dopo tre stagioni durante le quali la squadra ha conquistato due scudetti, come riportato da fonti vicine alla società. L'obiettivo è contenere i costi e riorganizzare le risorse economiche destinate al personale. La decisione riguarda esclusivamente i rinnovi in programma nei prossimi mesi.

Dopo le ultime tre stagioni in cui il Napoli è riuscito a vincere per ben due volte lo scudetto, stando a quanto riportato da AreaNapoli.it, la dirigenza si prepara a una significativa revisione dei costi, con l’obiettivo di ridurre il monte ingaggi di circa 25 milioni di euro. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già operativo in questa direzione, puntando su una rosa più giovane, composta da giocatori pronti ma con margini di crescita. Alcuni protagonisti del recente scudetto sembrano destinati a lasciare il club. Tra le spese più “pesanti” figura l’ingaggio di Romelu Lukaku, superiore ai 6 milioni annui, che rappresenta una delle principali voci su cui intervenire.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Leggi anche: La Ternana batte l’Arezzo. Per soldi spesi . Il monte-ingaggi è il più alto del girone B Lukaku Napoli, nuovo ultimatum di ADL: il presidente degli azzurri non vuole fare sconti. Cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Lukaku Napoli, il belga è sempre più ai ferri corti con il club partenopeo e il rischio di fine fuori rosa è davvero molto...