L'Inter ha incontrato difficoltà nel rafforzare la fascia destra con Spence, a causa del rifiuto da parte di una palestra e del via libera negato dal CONI per Khalaili. La società nerazzurra aveva identificato da tempo Spence come obiettivo principale, ma ora l'attenzione si sposta su Doué, ritenuto un'alternativa. La trattativa con Spence si è complicata, portando la società a considerare altre opzioni.

Dopo il no incassato da parte di Palestra ed il mancato via libera da parte del CONI per Khalaili, la società nerazzurra aveva individuato da settimane Djed Spence come uno dei principali profili per rinforzare la corsia destra. Al momento, però, il giocatore non rientra più nei radar di Ausilio e Marotta a causa delle elevate richieste economiche. Il Tottenham spara alto,50 milioni per l’ex Genoa. Il profilo dell’inglese rispecchiava perfettamente la filosofia di Oaktree. La proprietà americana, infatti, privilegia investimenti su giocatori under 25, con l’obiettivo di valorizzare il cartellino e generare eventuali plusvalenze in futuro. Nonostante il gradimento da parte di Chivu ed il via libera della proprietà, l’operazione è in stand-by con le richieste degli Spurs, ritenute troppo elevate per l’esterno. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Calciomercato Inter: Spence si complica, Ausilio punta su Doué

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Mercato InterPazza Idea Chivu! Si Scala Romero

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