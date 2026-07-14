L'Inter sta valutando due nuovi profili per il ruolo di esterno destro, dopo il fallimento dell'affare Khalaili a causa del mancato superamento delle visite mediche. I nomi sul tavolo sono quelli di Doué e Spence. Nel frattempo, l'Atalanta sta cercando di concludere un accordo per Alajbegovic. La società nerazzurra cerca un sostituto di Dumfries, senza aver ancora definito la trattativa.

Milano, 14 luglio 2026 - Sfumato definitivamente l’affare Khalaili - che come noto non ha superato le visite per ottenere l’idoneità sportiva -, l’Inter si trova nuovamente a sfogliare la margherita alla ricerca di un esterno destro che possa raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. Sono almeno tre o quattro i nomi caldi sulla lista stilata dai dirigenti nerazzurri, che - come rivelato dall’insider di mercato Fabrizio Romano hanno sondato il terreno per Djed Spence, attualmente in forza al Tottenham ma già visto in Italia nella breve parentesi al Genoa. Le richieste degli Hotspurs, almeno per il momento, sarebbero però ritenute piuttosto alta dal club campione d’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Calciomercato, Inter: piacciono Doué e Spence. L'Atalanta stringe per Alajbegovic

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