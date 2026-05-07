Calciomercato Inter si allontana il ritorno di Filip Stankovic

L'Inter sta valutando le prossime mosse per il ruolo di portiere, con alcune trattative ancora in corso. Secondo quanto riportato da SportMediaset e Matteo Moretto, si sta monitorando la situazione riguardante Filip Stankovic, anche se al momento il suo ritorno sembra essere escluso. La squadra potrebbe quindi intervenire sul mercato per rinforzare questa posizione nei prossimi giorni.

Porte girevoli. Almeno per qualche settimana ancora. In ottica calciomercato l’Inter dovrà intervenire nel sempre delicato ruolo dell’estremo difensore: come riporta SportMediaset, Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione legata a Filip Stankovic. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Calciomercato Inter, e se il nome nuovo per il centrocampo fosse quello di Niccolò.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, si allontana il ritorno di Filip Stankovic Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, Filip Stankovic potrebbe tornare in nerazzurro Inter, dinastia Stankovic: non solo Aleksandar, occhio anche al ritorno di FilipI fratelli Stankovic sono pronti a fare ritorno alla loro base, chiamata Appiano Gentile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nico Paz-Inter, parla Zanetti: Complicato, tornerà al Real Madrid; Inter, si ferma Calhanoglu. Coppa Italia a rischio?; Juve, il riscatto di Nico Gonzalez non scatta: l'Atletico chiede uno sconto per trattenerlo; Lukaku si allontana dal Napoli: Big Rom si è offerto al Milan. Inter, si allontana Vicario: ecco chi sarà il portiere per la prossima stagioneL'Inter riflette sul possibile futuro titolare tra i pali. Guglielmo Vicario si allontana dai radar nerazzurri. spaziointer.it Calciomercato Inter News | Muharemovic vicino, ci si muove per un altro centrale (oggi 27 aprile 2026)Calciomercato Inter News: i nerazzurri provano a stringer anche per Oumar Solet, l'Udinese può vendere il francese per 20-25 milioni di euro. ilsussidiario.net Calciomercato Inter, occhi su Ederson: il costo del brasiliano dell'Atalanta https://tinyurl.com/26gclmdp #calciomercatointer #EdersonInter #inter - facebook.com facebook #Muharemovic, tra #Inter e #Sassuolo un’intesa di massima | CM Via @RaffaeleAmato14 x.com