Calciomercato Inter cala il silenzio in casa nerazzurra | si studia il piano per Romero! E per l’esterno…

Notizia in breve

In casa nerazzurra si sta studiando un piano per il trasferimento di Romero, mentre anche l’attenzione è rivolta a un esterno. La situazione attuale non prevede annunci ufficiali e il silenzio si mantiene in attesa di sviluppi. Non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione. La società nerazzurra non ha comunicato ufficialmente avanzamenti sui possibili acquisti o trattative in corso.