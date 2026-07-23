Calciomercato Inter cala il silenzio in casa nerazzurra | si studia il piano per Romero! E per l’esterno…
In casa nerazzurra si sta studiando un piano per il trasferimento di Romero, mentre anche l’attenzione è rivolta a un esterno. La situazione attuale non prevede annunci ufficiali e il silenzio si mantiene in attesa di sviluppi. Non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione. La società nerazzurra non ha comunicato ufficialmente avanzamenti sui possibili acquisti o trattative in corso.
di Andrea Greco Calciomercato Inter, cala il silenzio in casa nerazzurra: si studia il piano per Romero! E per l’esterno. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Sono giorni di riflessione profonda in casa Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione ha deciso di mettere momentaneamente in stand-by la ricerca dell’esterno destro, complici le richieste economiche molto elevate avanzate dal Tottenham per Spence. La scelta della società milanese rientra in una precisa pianificazione finanziaria volta a concentrare il budget disponibile su un obiettivo di primissimo piano per il reparto arretrato. Le Rivelazioni di Fabrizio Romano sul Mercato Nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
L’Inter e il piano per l’acquisto di Spence: pronti 35 milioni per l’esterno. Per la difesa c’è anche il nome di RomeroL’Inter ha deciso di offrire 35 milioni di euro per acquistare il terzino inglese del Tottenham, reduce da un buon Mondiale 2026 con l’Inghilterra.
Leggi anche: Calciomercato Inter, Romero pronto a lasciare il Tottenham! Si valuta l’affondo per l’argentino
Temi più discussi: ?? Inter, ora spunta Spence per la fascia. Ultimatum Juve a Kolo Muani; Khalaili all'Inter è saltato, chi arriva al suo posto: i possibili obiettivi dei nerazzurri sulla fascia destra; ?? Spence dice sì a Chivu, Kessie-Juve (con lo sconto), Maldini sceglie Pirlo; Inter, Spence in salita: De Zerbi fa muro e Perisic si ricandida.
Il Como 1907 Femminile cala un altro grande colpo di mercato: Agnese Bonfantini è biancoblù! L'attaccante della Nazionale italiana approda sul Lago di Como dopo le esperienze con Roma, Juventus, Inter e Fiorentina, portando in dote oltre 150 pre facebook
Calciomercato Inter News | Problemi per Khalaili: servono nuove visite mediche (oggi 12 luglio 2026)Calciomercato Inter News: il Coni ha richiesto altri esami per Anan Khalaili dopo le visite mediche, rischia di saltare il trasferimento? ilsussidiario.net
Inter, in bilico il colpo Khalaili: il piano B costa 35 milioni | CMLunedì giornata decisiva per il trasferimento di Khalaili all'Inter: le alternative dei nerazzurri sulla fascia destra ... calciomercato.it