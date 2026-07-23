Calciomercato Inter cala il silenzio in casa nerazzurra | si studia il piano per Romero! E per l’esterno…

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In casa nerazzurra si sta studiando un piano per il trasferimento di Romero, mentre anche l’attenzione è rivolta a un esterno. La situazione attuale non prevede annunci ufficiali e il silenzio si mantiene in attesa di sviluppi. Non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione. La società nerazzurra non ha comunicato ufficialmente avanzamenti sui possibili acquisti o trattative in corso.

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di Andrea Greco Calciomercato Inter, cala il silenzio in casa nerazzurra: si studia il piano per Romero! E per l’esterno. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Sono  giorni di riflessione profonda  in casa  Inter. La  dirigenza di Viale della Liberazione  ha deciso di mettere momentaneamente in stand-by la  ricerca dell’esterno destro, complici le  richieste economiche molto elevate  avanzate dal  Tottenham  per  Spence. La scelta della  società milanese  rientra in una  precisa pianificazione finanziaria  volta a concentrare il budget disponibile su un  obiettivo di primissimo piano  per il reparto arretrato. Le Rivelazioni di Fabrizio Romano sul Mercato Nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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