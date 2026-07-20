di Francesco Aliperta L’Inter vuole Spence del Tottenham e prepara ben 35 milioni di euro per l’esterno inglese. Intanto spunta Romero per la difesa. Il mercato dell’Inter si concentra con decisione su Djed Spence, terzino in forza al Tottenham e reduce da un Mondiale 2026 giocato su ottimi livelli con la Nazionale inglese. L’esterno, che ha maturato esperienza nel campionato italiano durante il prestito al Genoa nella stagione 202324, è diventato il candidato principale per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, dopo che le trattative per Marco Palestra e Anan Khalaili non hanno portato agli sviluppi sperati. La situazione tattica e le intenzioni di Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter e il piano per l’acquisto di Spence: pronti 35 milioni per l’esterno. Per la difesa c’è anche il nome di Romero

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