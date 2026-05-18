Calciomercato Juventus priorità Alisson tra i pali | le ultime

La Juventus sta lavorando al rafforzamento della rosa per la prossima stagione e tra le priorità c’è il ruolo di portiere. Secondo le ultime indiscrezioni, il club ha messo nel mirino Alisson Becker, attuale portiere del Liverpool. La società ha avviato trattative per valutare la possibilità di portarlo in Italia, senza però aver ancora raggiunto un accordo definitivo. La volontà è di rafforzare la linea difensiva con un intervento mirato tra i pali.

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