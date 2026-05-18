Calciomercato Juventus priorità Alisson tra i pali | le ultime
La Juventus sta lavorando al rafforzamento della rosa per la prossima stagione e tra le priorità c’è il ruolo di portiere. Secondo le ultime indiscrezioni, il club ha messo nel mirino Alisson Becker, attuale portiere del Liverpool. La società ha avviato trattative per valutare la possibilità di portarlo in Italia, senza però aver ancora raggiunto un accordo definitivo. La volontà è di rafforzare la linea difensiva con un intervento mirato tra i pali.
La prima scelta della Juventus per la difesa dei pali nella prossima stagione è il portiere del Liverpool Alisson Becker. Il brasiliano avrebbe espresso la sua volontà di tornare a giocare in Serie A, fattore che avvantaggerebbe i bianconeri nella riuscita dell’operazione. L’ex Roma rappresenterebbe un profilo di esperienza internazionale, e sarebbe la prima opzione di Spalletti per la porta bianconera. Il primo ostacolo nell’operazione Alisson è il costo del cartellino del portiere: il Liverpool chiederebbe tra i 10 e i 15 milioni di euro per liberare il giocatore, cifra eccessiva per la Juventus ma trattabile per chiudere l’accordo. La richiesta di Alisson sarebbe un contratto triennale di circa 7 milioni di euro a stagione, ma i bianconeri cercheranno un punto d’incontro per abbassare la cifra e portare il portiere dei Reds a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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