Viareggio | ancora Gabrielli E tra i pali vola Tortorella
Il Viareggio ha comunicato l’ingaggio di altri due giocatori, aggiungendoli a quelli già annunciati. Questi ultimi si uniscono a Salto Lomba, che aveva già firmato dopo aver segnato quattro gol in precedenza, e alle operazioni recenti che hanno visto coinvolti Cesaretti, Raineri, Saccenti e Scarpa. La squadra ha inoltre confermato la presenza di Gabrielli come allenatore e Tortorella come portiere.
Il Viareggio annuncia altre 2 operazioni dopo l’innesto ufficiale di Salto Lomba (che era seguito al poker Cesaretti-Raineri-Saccenti-Scarpa) e la conferma di Tieu Kapieu: si tratta del rinnovo del jolly Gianmarco Gabrielli (’98 in grado di giocare centrocampista, esterno o interno, e attaccante) e l’acquisto del giovane portiere 2007 Diego Tortorella. Affamato. Ci sono giocatori che lasciano il segno coi numeri. Altri col lavoro quotidiano. Gabrielli a Viareggio l’ha fatto con ambo le cose. Dinamismo, inserimenti, qualità e una generosità che non conosce pause sono stata la sua cifra nella prima annata in bianconero dov’è arrivato anche in doppia cifra realizzativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Viareggio.
Notizie e thread social correlati
Claudio Pugliese firma con il Napoli, l’orgoglio di Scampia vola tra i pali della PrimaveraUn nuovo portiere si unisce al settore giovanile del Napoli: si tratta di un giovane proveniente da Scampia, che ha firmato con la squadra.
Hockey, Lodi travolge il Viareggio 5-2 e vola in semifinaleNella partita di hockey, la squadra di Lodi ha battuto il Viareggio con un risultato di 5-2, conquistando così l'accesso alle semifinali.
Temi più discussi: Eccellenza. L’Fcr conferma il 20enne Medri e saluta il centrocampista Casadei; Viareggio: ancora Gabrielli. E tra i pali vola Tortorella; Viareggio presenta i nuovi, preparazione dal 27 luglio.
Un aiuto concreto alle famiglie di Viareggio. Il Comune di Viareggio aderisce al bando regionale Buoni Scuola 2026, un'importante opportunità per sostenere le famiglie con bambini iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie private. Fino a 500 euro di contr facebook
Viareggio: ancora Gabrielli. E tra i pali vola TortorellaIl Viareggio annuncia altre 2 operazioni dopo l’innesto ufficiale di Salto Lomba (che era seguito al poker Cesaretti-Raineri-Saccenti-Scarpa) e la conferma di Tieu Kapieu: si tratta del rinnovo del jo ... sport.quotidiano.net
Il grande ex punisce il Real Forte. Pegollo l’arma letale del ViareggioREAL FORTE QUERCETA (3-5-1-1): Pastine, Ricci A., Piccione, Nicolini; Tofanelli, Fortunati, Borselli, Michelucci, Franzoni (35’ st Gazzoli); Lembo; Maggi. All ... lanazione.it