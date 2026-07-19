Viareggio | ancora Gabrielli E tra i pali vola Tortorella

Il Viareggio ha comunicato l’ingaggio di altri due giocatori, aggiungendoli a quelli già annunciati. Questi ultimi si uniscono a Salto Lomba, che aveva già firmato dopo aver segnato quattro gol in precedenza, e alle operazioni recenti che hanno visto coinvolti Cesaretti, Raineri, Saccenti e Scarpa. La squadra ha inoltre confermato la presenza di Gabrielli come allenatore e Tortorella come portiere.

Il Viareggio annuncia altre 2 operazioni dopo l’innesto ufficiale di Salto Lomba (che era seguito al poker Cesaretti-Raineri-Saccenti-Scarpa) e la conferma di Tieu Kapieu: si tratta del rinnovo del jolly Gianmarco Gabrielli (’98 in grado di giocare centrocampista, esterno o interno, e attaccante) e l’acquisto del giovane portiere 2007 Diego Tortorella. Affamato. Ci sono giocatori che lasciano il segno coi numeri. Altri col lavoro quotidiano. Gabrielli a Viareggio l’ha fatto con ambo le cose. Dinamismo, inserimenti, qualità e una generosità che non conosce pause sono stata la sua cifra nella prima annata in bianconero dov’è arrivato anche in doppia cifra realizzativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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