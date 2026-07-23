calciomercato da cunha rinnova orsolini ai dettagli foden no al diavolo

Il capitano del Como, Lucas Da Cunha, ha rinnovato il contratto con il club fino al 2031. Da quando è arrivato nel gennaio 2023, ha disputato 129 partite tra Serie B, Coppa Italia e Serie A, segnando 20 gol e realizzando 15 assist.

Il capitano del Como Lucas Da Cunha ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è arrivato sulle rive del Lago di Como nel gennaio 2023, il centrocampista ha collezionato 129 presenze, segnando 20 gol e fornendo 15 assist tra Serie B, Coppa Italia e Serie A. «A Como sono cresciuto come persona e come calciatore, trovando una famiglia prima ancora di trovare una squadra - ha dichiarato Da Cunha - La promozione in Serie A e il sogno della Champions League non sono un punto di arrivo, ma la spinta a volere sempre di più. Sono felicissimo di aver rinno vato con questa maglia e non vedo l’ora di conti nuare questo percorso tutti insieme: squadra, club e tifosi». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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