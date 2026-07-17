Calciomercato Milan-Foden? Diavolo in contropiede accelerazione per Karetsas - Pulisic l' America richiama Diallo sogno proibito di Amorim e Le indiscrezioni rossonere

Il Milan sta valutando l'acquisto di Foden dal Manchester City, anche se l'operazione non è ancora definita. Nel frattempo, il club accelera su Karetsas e Pulisic, con l'America che riaccende l'interesse. Si parla anche di un possibile ritorno di Modric e di un contatto tra Ibrahimovic e Luka. Sul fronte delle trattative, il Milan segue con attenzione anche Estupinian, Zaniolo e Mazraoui.

Modric ancora al Milan, Ibrahimovic chiama Luka. Estupinian, Zaniolo, Mazraoui e. Calciomercato Milan, rumor e news Calciomercato Milan-Foden dal Manchester City, pro e contro La suggestione Foden ha colpito il cuore dei tifosi rossoneri, ma l'affare resta tutto da imbastire: vero che il 26. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Milan-Foden? Diavolo in contropiede, accelerazione per Karetsas - Pulisic, l'America (ri)chiama, Diallo sogno proibito di Amorim e... Le indiscrezioni rossonere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Milan, Karetsas-Alajbegovic? Doccia freddissima per il Diavolo. I dubbi di Pulisic, Mazraoui, tesoretto Estupinan e... Indiscrezioni rossonere

Calciomercato Milan-Zaniolo e la verità sul colpo Foden - Giallo Pulisic, Methalie nuovo 'Theo Hernandez' e.. Le indiscrezioni rossonereIl Milan sta valutando diversi obiettivi per il reparto offensivo e di metà campo, tra cui un centrocampista del Borussia Dortmund e un attaccante...

Temi più discussi: Calciomercato Milan-Zaniolo e la verità sul colpo Foden - Giallo Pulisic, Methalie nuovo 'Theo Hernandez' e.. Le indiscrezioni rossonere; Clamoroso Milan, bomba da Mediaset: via Leão per il fuoriclasse mondiale, cifre e dettagli dell'affare; Milan su Phil Foden, clamoroso: la chiave per strapparlo al City | Libero Quotidiano.it; Zaniolo strizza l'occhio al Milan: altro incontro tra il suo agente e i rossoneri. Per la trequarti spunta anche la suggestione Foden.

. @acmilan #TopNews: #Amorim e #Cardinale ridisegnano il Diavolo. Dal sogno @PhilFoden alle spine su un rinnovo - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Foden #transfers x.com

I soldi di Leao per pagare Foden? Il Milan sogna a occhi apertiIl Milan sogna a occhi aperti Phil Foden: per arrivare al calciatore inglese, il club rossonero vorrebbe sfruttare i soldi della cessione di Leao ... milannews.it

Milan, proposto Foden del City: la cessione di Leao può finanziare il colpo?Claudio Raimondi spiega che Foden potrebbe diventare un obiettivo di mercato del Milan, ma dovrebbero verificarsi prima alcune condizioni ... milannews.it