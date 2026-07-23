Il Como sta cercando di rinforzare la squadra durante il calciomercato estivo, dopo aver ottenuto il quarto posto in campionato e la qualificazione in Champions League. Tra i nomi emersi, si parla di Moise Kean, senza che siano stati annunciati accordi ufficiali o dettagli sulle trattative. La società continua a monitorare diverse opzioni per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Il Como continua a lavorare sul mercato estivo, dopo la conquista del quarto posto in campionato e la qualificazione in Champions League, il club lariano sta lavorando per rinforzare la sua rosa. In attacco spuntano vari nomi, spicca quello di Moise Kean. La dirigenza biancoblu ha già avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante italiano. Moise Kean: la soluzione in attacco. La società lariana sta lavorando per il mercato in entrata. Gianluca Di Marzio ha riportato come il club abbia pensato alla possibilità di portare l’attaccante a Como, a piena disposizione di Fabregas. Il profilo del giocatore piace moltissimo alla dirigenza ma momentaneamente non c’è nessun colloquio con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Serieagoal.it - Calciomercato Como, spunta il nome di Moise Kean

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Como PT.2

Notizie e thread social correlati

Davvero il Como vuole Moise Kean? Sarebbe un colpaccio da scudetto (servono 40 milioni)Il Como sta valutando un possibile acquisto di Moise Kean, attaccante della Fiorentina con contratto fino al 2029.

Moise Kean nel mirino del Como, primi contatti con la FiorentinaIl Como ha avviato i primi contatti con la Fiorentina per acquistare Moise Kean in vista della prossima stagione.

Temi più discussi: Mercato Como: accordo con il Chelsea per Trevoh Chalobah; Il Como immerso fra calciomercato, nomi in entrata, in uscita e la preparazione verso la nuova, entusiasmante, stagione; Pellegrino, spunta la Fiorentina! La Juve rilancia, Parma e agenti danno priorità ai bianconeri ma...; Como, ufficiale l'arrivo di Cuenca: il comunicato.

COMO IDEA KEAN Il #Como continua a stupire e spunta un nuovo attaccante per i lariani: piace Moise #Kean per riforzare l'attacco di #Fabregas . Fonte: Gianluca di Marzio #seriea #calciomercato #calcioconfulmi x.com

Calciomercato Como, colpo in difesa: trovato l’accordo totale per Trevoh ChalobahCalciomercato Como, Trevoh Chalobah ha trovato l’accordo per diventare un nuovo giocatore dei lariani. Ecco qual è la situazione Il Como è pronto a mettere a segno uno dei colpi più significativi dell ... msn.com

Colpo Liberali per il Como: Ho parlato con Fabregas, non vedo l’ora | VIDEO CMManca solo l’ufficialità per Mattia Liberali: il talentuoso trequartista ha svolto le visite mediche con il Como ... calciomercato.it