Il Como sta valutando un possibile acquisto di Moise Kean, attaccante della Fiorentina con contratto fino al 2029. Kean non parteciperà alle coppe europee nella prossima stagione, mentre il Como si qualificherà in Champions League. Per il trasferimento, si parla di una cifra vicina ai 40 milioni di euro. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono conferme definitive.

Moise Kean nel mirino del Como? Il centravanti ha un contratto con la Fiorentina fino al 2029 e la prossima stagione non giocherà coppe europee, mentre i lariani saranno in Champions. Sarebbe un colpaccio da scudetto per Fabregas. Già così il Como va iscritto alla lotta scudetto. Ricordiamo che hanno ri-acquistato Nico Paz dal Real Madrid. Con Moise Kean potrebbe diventare la seconda favorita, se non la prima per il titolo. Kean al Como, per ora chiamata di perlustrazione. Stamani il Corriere dello Sport aveva riportato un contatto tra il Como e gli agenti dell’ attaccante per capire la fattibilità dell’operazione. Kean vorrebbe restare a Firenze, ma con un’offerta di circa 40 milioni, i Viola potrebbero lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Davvero il Como vuole Moise Kean? Sarebbe un colpaccio da scudetto (servono 40 milioni)

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Nessuno mi sposta come moise kean

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