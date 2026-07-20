moise kean nel mirino del como primi contatti con la fiorentina

Il Como ha avviato i primi contatti con la Fiorentina per acquistare Moise Kean in vista della prossima stagione. Il centravanti, nato nel 2000, è nel mirino dei lombardi che cercano di portarlo in squadra. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli economici. Kean, attualmente in forza alla Fiorentina, è stato più volte al centro di voci di mercato, ma non ci sono ancora accordi ufficiali.

Moise Kean è finito nel mirino del Como con i lariani che avrebbero preso i primi contatti con la Fiorentina per assicurarsi il centravanti classe 2000 in estate. Kean nel mirino del Como (Ansa Foto) – calciomercato.it La punta, attualmente in ritiro con i viola per preparare la nuova stagione, sarebbe un obiettivo di Cesc Fabregas che vorrebbe comporre un attacco centrale formato proprio dalla punta della nazionale italiana e da Douvikas. Al momento ci sarebbero stati i primi contatti tra le parti con il Como che vuole capire quali siano le richieste dei viola per il cartellino dell’ex punta della Juventus. Nel frattempo la Fiorentina starebbe provando a portare in Serie A Garnacho. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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