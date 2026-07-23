calcio promozione il faenza si copre ecco gatti e suzzi

Il Faenza ha annunciato l’ingaggio di due difensori centrali, Gatti e Suzzi. Entrambi hanno un ruolo di difensore centrale e condividono il desiderio di crescere con la squadra. Gatti e Suzzi sono entrambi giovani e hanno un anno di differenza di età. La società ha confermato l’ingresso di entrambi nel roster per la prossima stagione di calcio promozione.

Sono entrambi centrali, li divide un anno di età In comune hanno il nome di battesimo, il ruolo di difensore centrale e la volontà di crescere con la maglia del Faenza. Federico Gatti e Federico Suzzi, 18 e 19 rispettivamente, sono altri due volti nuovi della squadra biancoazzurra per il prossimo campionato. Gatti, nato a Faenza il 21 marzo 2008, ha iniziato alla Virtus vestendo per nove stagioni la maglia biancoverde, poi per tre anni è stato all’Imolese, nell’Under 16 e poi nella Juniores, sfiorando la prima squadra. "Sono felice di giocare con la maglia della squadra della mia città. – dice - Il mio obiettivo è fare bene e di trovare spazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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