Calcio promozione Il Meda si assicura un ’big’ Matteo Galli torna a casa

Da sport.quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Meda si prepara al campionato 2026-27 con il ritorno di Matteo Galli, centrocampista del 2000, che torna a vestire la maglia bianconera dopo un campionato e mezzo alla Solbiatese, dove ha contribuito alla promozione in Serie D. Il club è al completo per la nuova stagione.

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Meda al completo in vista del campionato 202627. Il colpo più importante è sicuramente il ritorno a casa di Matteo Galli (foto), centrocampista del 2000, che dopo un campionato e mezzo con la Solbiatese dove si è tolto parecchie soddisfazioni, non da ultima la promozione in D, veste nuovamente la casacca bianconera. A Meda c’era già stato nella stagione 202425 in Eccellenza, poi il trasferimento in provincia di Varese. In precedenza aveva militato nella Sestese, a Legnano, a Lazzate e al Verbano con cui tocca il suo “high“ di gol (4) nel 202122, infine nel Sant’Angelo. Gli altri innesti riguardano i giovani. Gabriel Disca è un attaccante del 2006 che nell’ultima stagione è andato a bersaglio due volte col Mariano in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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