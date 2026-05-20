Calcio Promozione Conferma Casati Arcore Si riparte da mister Motta
La squadra di calcio di Promozione di Casati Arcore ha confermato Alberto Motta come allenatore per la prossima stagione. L’allenatore è stato al timone da metà novembre e ha guidato la squadra dal penultimo posto fino a qualificarsi per i playoff. La decisione di mantenere il tecnico riflette il percorso intrapreso durante la seconda parte dell’anno scorso, caratterizzato da risultati positivi e una ripresa in classifica. La squadra si appresta a ripartire con questa stabilità tecnica.
La Casati Arcore riparte da Alberto Motta in panchina. E non potrebbe essere diversamente. Stiamo infatti parlando dell’allenatore che da metà novembre ha svoltato la stagione dei biancoverdi portandosi dall’ultimo posto ai playoff. L’ex tecnico della Concorezzese e della Leon era approdato ad Arcore alla vigilia della decima giornata di andata con la squadra in fondo alla classifica a quota 8 punti. Ha terminato al quinto posto con 52 punti. Con Motta la squadra ha totalizzato 44 punti in 21 giornate e il calcolo è presto fatto: sono oltre 2 di media-gara. Nel girone di ritorno la Casati ha chiuso al terzo posto con tre punti in meno della neo-promossa in Eccellenza Franco Scarioni e abbondantemente davanti a Speranza Agrate e AC Lissone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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