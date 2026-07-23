La nuova maglia Away del Calcio Napoli per la stagione 2026-2027 presenta una base bianca con dettagli azzurri. Il design richiama il legame con Buenos Aires e l’Argentina, in omaggio a Diego Armando Maradona. La divisa è stata presentata nell’anno del Centenario del club. La maglia celebra la connessione tra la squadra e i tifosi lontani, con un richiamo simbolico al patrimonio argentino del club.

La seconda divisa 20262027 del Calcio Napoli, presentata nell’anno del Centenario, ha una base bianca con dettagli azzurri e richiama il legame con Buenos Aires nel segno di Diego Armando Maradona. Disponibile dalle 19.26 negli store ufficiali. Il Napoli guarda oltre il mare e dedica la nuova maglia Away 20262027 a chi continua a sentirsi parte della città pur vivendo lontano. La seconda divisa del Centenario si chiama “Nápoles” ed è stata realizzata in collaborazione con EA7 come omaggio all’identità napoletana diffusa nel mondo e al legame profondo con l’Argentina. La campagna di presentazione è stata ambientata a Buenos Aires, attraversando alcuni dei luoghi simbolo della capitale argentina. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Calcio Napoli, la nuova maglia Away è “Nápoles”: omaggio all’Argentina e ai tifosi lontani

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NUOVA MAGLIA NAPOLI 2026/2027 OMAGGIO AD ARGENTINA E MARADONA

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