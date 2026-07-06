Il Napoli ha annunciato la maglia celebrativa per il centenario attraverso un countdown sui social, rivelando alcuni dettagli prima della presentazione ufficiale. La nuova divisa sarà mostrata in un evento programmato in mattinata.

Il Napoli presenta la maglia del centenario con un countdown social: la società svela dettagli della nuova divisa durante la mattinata prima della presentazione ufficiale. Napoli e il centenario: la maglia svelata a pezzi sui social. Come rivela Il Mattino, gli azzurri hanno scelto una strategia di comunicazione inedita per il lancio della nuova divisa. Anziché attendere l’evento pomeridiano a bordo della MSC World Europa, la società diffonderà frammenti della maglia attraverso i canali social durante la mattinata. Ogni snippet mostra una parte diversa della divisa, creando suspense tra i tifosi e generando engagement prima della presentazione ufficiale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Nuova maglia Napoli, prime sorprese per i tifosi: la novità inaspettata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK: IL FRATELLO MAGGIORE DI DIABLITO FA UNA DEDICA A MIA SORELLA PER CONQUISTARLA MA SONO GELOSO

Notizie e thread social correlati

Annunciata la nuova stagione di ‘The Crown’ con un’ inaspettata novitàÈ stato annunciato che la serie televisiva “The Crown” tornerà con una nuova stagione.

La nuova maglia Home del Milan parla alla memoria dei tifosiIn vista delle ultime partite di campionato, il club ha presentato la nuova maglia casalinga per la prossima stagione.

Temi più discussi: Napoli, inizia la stagione del centenario: il programma degli eventi e presto la nuova maglia azzurra; Centenario Napoli, inizia lo show: lunedì la nuova maglia, il 10 luglio la campagna abbonamenti; Allegri atteso a Napoli il 13, oggi via i veli alla nuova maglia del centenario; Torino, ufficiale la maglia Home 2026/27: c'è un pattern speciale.

Napoli, oggi la presentazione della prima maglia 2026/27 sulla Msc World EuropaÈ il primo appuntamento ufficiale della stagione. Il Napoli oggi presenta la prima maglia che indosserà nel corso della prossima annata. E lo farà in una ... ilmattino.it

Nuova maglia SSC Napoli 2026-27, prime anticipazioni: cambia anche lo stemma sul petto!Nuova maglia SSC Napoli 2026-2027, arrivano le prime anticipazioni! Tra pochi giorni il club partenopeo presenterà la prima maglia ufficiale della nuova stagione e oggi, sulle pagine del quotidiano La ... msn.com