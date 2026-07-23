calcio dilettanti santa brigida 50 anni di appartenenza impianti sportivi intitolati a franco raggi

A Santa Brigida, gli impianti sportivi sono stati intitolati a Franco Raggi durante le celebrazioni del 50° anniversario della fondazione della società di calcio dilettanti locale. La cerimonia ha incluso l’installazione di una targa commemorativa.

Santa Brigida ha celebrato il 50° anniversario dalla fondazione della società e l’intitolazione degli impianti sportivi del paese a Franco Raggi con l’installazione di una targa commemorativa (nella foto). Da ricordare che Raggi è stato storico presidente del Santa Brigida e figura di riferimento per il territorio. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Pontassieve Carlo Boni, l’assessora regionale Serena Spinelli, la giunta comunale, il presidente della società Alessandro Brunelli, numerosi volontari, cittadini e i familiari di Franco Raggi, tra cui i figli Maurizio, Annalisa, Mariella e Roberto. "Tutta la comunità ha festeggiato i 50 anni dell’Asd Santa Brigida - afferma Carlo Boni -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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