Terza Categoria - Traguardo storico ricordando Franco Raggi Il Santa Brigida fa 50 Una festa spettacolo
Il Santa Brigida ha celebrato i 50 anni dalla fondazione della società sportiva con una partita e una festa che si è svolta al campo sportivo. L’evento è iniziato alle 19 e ha coinvolto la comunità locale in una giornata dedicata alla ricorrenza. La celebrazione è stata accompagnata da un momento commemorativo dedicato a Franco Raggi.
Santa Brigida, è qui la festa. Oggi, a partire dalle ore 19, appuntamento al campo sportivo per festeggiare tutti insieme i 50 anni dalla fondazione della società sportiva. L’Usd Santa Brigida centra un traguardo storico e organizza una celebrazione aperta alla cittadinanza con un ricco programma. Per il mezzo secolo di storia della società tanti gli eventi speciali in una serata fantastica, inoltre sarà allestito un maxischermo per seguire la finale della Coppa del Mondo. "Questi festeggiamenti mettono in risalto il percorso della società - afferma il presidente Alessandro Brunelli - e della comunità. Un club voluto da tutto il paese, ma in particolare grazie all’impegno del presidente storico Franco Raggi e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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