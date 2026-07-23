Calcio | Cairo Esprime Ottimismo sul Nuovo Torino sotto la Guida di Abate Lavorando con Petrachi per Rinforzi di Mercato

Il nuovo Torino si presenta con un presidente che guarda avanti, un allenatore giovane e un direttore con grande esperienza locale. Il club sta lavorando con il direttore sportivo per rinforzare la rosa durante il mercato. La squadra si sta delineando con entusiasmo, mentre si cercano nuovi acquisti per migliorare la formazione. La gestione si concentra su un progetto che unisce ambizione e fiducia, con un occhio alle strategie di rafforzamento.

Un presidente che parla guardando negli occhi il futuro, un allenatore giovane che porta vento nuovo, un direttore che conosce la piazza come casa: il nuovo Torino prende forma tra curiosità, ambizione e una parola che mancava da tempo, fiducia. Un progetto che suona familiare, ma con facce nuove. Urbano Cairo ha scelto di esporsi. Lo ha fatto con toni pacati e ottimismo controllato, lasciando passare un messaggio semplice: il Torino riparte con Ignazio Abate in panchina e con Gianluca Petrachi al lavoro sul mercato. Il presidente non ha usato giri di parole: “Con Petrachi lavoriamo per innesti di mercato”. La frase è secca, il resto lo racconta il contesto. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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