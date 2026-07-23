Un uomo di 39 anni si è consegnato questa mattina alla caserma dopo aver sparato alla moglie e al fratello. L’uomo è morto, mentre la donna è in gravi condizioni. L’episodio si è verificato all’alba in provincia di Cagliari, con un tentato femminicidio e il decesso del fratello del presunto autore. La polizia ha avviato le indagini.

In provincia di Cagliari questa mattina all’alba un uomo si è presentato in caserma dopo aver sparato alla moglie e al fratello: l’uomo è morto, la donna è in gravi condizioni Alba di sangue nel cagliaritano dove unalite culmina in un tentato femminicidio, e un secondo drammatico episodio costa la vita al frtello del presunto omicida.È la ricostruzione che emerge nelle prime ore di indagine sulla tragedia consumatasi all’alba di giovedì 23 luglio nel Cagliaritano, dove un uomo si è presentato spontaneamente in caserma confessando di aver sparato alla moglie e al fratello. Quest’ultimo è morto, mentre la donna lotta tra la vita e la morte. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato poco prima delle 6 a Solanas, frazione costiera del comune di Sinnai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Cagliari, uccide il fratello e tenta di uccidere la moglie: 39enne si costituisce

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Uccide moglie e figlio: Mi facevano dormire in garage - Vita in diretta 26/06/2026

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#Cagliari 39enne spara alla moglie ferendola gravemente. Poi, da Solanas si reca a Quartu Sant'Elena dove apre il fuoco uccidendo il proprio fratello. Poco dopo, alle 6 di oggi, si è presentato spontaneamente in caserma confessando. Ancora ignoto il mov x.com

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