Un uomo è stato arrestato dalla polizia presso il Villaggio degli Sposi dopo aver aggredito la moglie e ferito il figlio che tentava di difenderla. Già in passato era stato denunciato per maltrattamenti. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito a una chiamata di emergenza e ha portato all’arresto dell’uomo. La donna e il figlio sono stati soccorsi e portati in ospedale per le cure del caso. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi di violenza domestica.

IN TRIBUNALE. Al Villaggio degli Sposi l’uomo è stato arrestato dalla polizia. Era già stato denunciato per maltrattamenti. È stata aggredita sabato sera 16 maggio, appena entrata nell’androne del palazzo in cui vive, in via Sant’Ambrogio, zona Villaggio degli Sposi. Non aveva ancora fatto in tempo ad accendere la luce quando è stata sbattuta contro la parete. L’uomo che l’ha aggredita, stringendole le mani al collo e poi sferrandole due pugni sulla nuca è il padre dei suoi cinque figli, da cui si sta separando e che lei ha già in passato denunciato per maltrattamenti (il procedimento è in corso). La vittima ha tentato di difendersi usando la borsetta (da cui lui ha poi preso alcuni documenti e del denaro) e ha gridato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Aggredisce la moglie e ferisce il figlio che la difendeva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Na Aana Iss Des Laado 2: Veerpur Ki Mardani - Ammaji Ka Akhri Vaar | Full Story

Sullo stesso argomento

Aggredisce la moglie davanti al figlio piccolo: 44enne indagatoLa Procura ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di un 44enne casertano accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, una...

Leggi anche: Violenze in casa: aggredisce la moglie armato di coltelli. La donna salvata dal figlio

Aggredisce la moglie e ferisce il figlio che la difendevaÈ stata aggredita sabato sera 16 maggio, appena entrata nell’androne del palazzo in cui vive, in via Sant’Ambrogio, zona Villaggio degli Sposi. Non aveva ancora fatto in tempo ad accendere la luce qua ... ecodibergamo.it

Aggredisce la moglie con forbici da cucina, dopo mesi di minacce e violenze. #DentrolaNotizia x.com

Aggredisce la moglie e i carabinieri davanti ai figli minorenni: arrestato 34enne ad AlessandriaArticolo: Torino, dalla relazione alle denunce reciproche: ex fidanzati a processo per revenge porn e maltrattamenti Articolo: Ti ammazzo, poi gli insulti e le botte fino al trauma cranico: arrestat ... quotidianopiemontese.it

Come gestisci o sostieni i cicli emotivi di tua moglie? reddit