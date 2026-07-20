Un uomo è stato arrestato nel Napoletano dopo aver ferito la moglie con un colpo di coltello all’addome. Secondo le indagini, il marito aveva frequentemente avuto discussioni con la donna, anche davanti ai loro due figli. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui fatti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha ferito sua moglie con un fendente all’addome. Da tempo il marito – secondo la ricostruzione degli investigatori – trovava spesso motivi per litigare, anche dinanzi ai loro due figli. Il fatto è accaduto all’interno di un’abitazione di Torre del Greco, in provincia di Napoli. L’ultimo litigio però ha avuto un grave epilogo perché l’uomo ha afferrato un coltello e ha ferito all’addome sua moglie. Ad allertare i militari altri familiari. In casa mobili danneggiati, quadri e cornici a terra, vetri in mille pezzi. Il 34enne è finito in manette ed è ora in carcere. Per la 25enne lesioni ritenute guaribili in 20 giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ferisce la moglie con una coltellata all’addome, arrestato nel Napoletano

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