Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco contro la titolare di una palestra a Cagliari, rifiutandosi di iscriverlo a un corso di danza. Dopo aver sparato, si è tolto la vita con un colpo di fucile. La donna è riuscita a mettersi al riparo e non ha riportato ferite. La scena si è svolta nel locale, senza altri coinvolti.

Tragedia a Cagliari. Un uomo di 52 anni si è ucciso con un colpo di fucile dopo aver tentato di sparare alla titolare di una palestra. Illesa la donna, che è riuscita a mettersi al riparo. Da quanto emerso, a scatenare l’uomo sarebbe stato l’ennesimo rifiuto della donna alla richiesta di iscrizione a un corso di danza. Sul caso indagano gli investigatori della Squadra mobile. Spara alla titolare della palestra a Cagliari e poi si uccide L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 12 luglio, a Cagliari, nel quartiere di Mulinu Becciu. Un uomo di 52 anni residente in città si è ucciso con un colpo di fucile all’esterno di una palestra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Spara alla titolare della palestra a Cagliari e poi si uccide, gli aveva rifiutato iscrizione a corso di danza

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