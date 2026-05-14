Spara in testa alla moglie e poi chiama il 118 | disposta perizia psichiatrica

Il processo a carico di un uomo di 82 anni, accusato di aver ucciso la moglie con un colpo di pistola alla testa e poi aver chiamato i soccorsi, è stato avviato presso la Corte d’Assise di Lecce. La vicenda si è verificata l’8 giugno 2025 e il procedimento giudiziario ha riguardato anche la richiesta di una perizia psichiatrica, disposta oggi. La corte ha deciso di valutare lo stato mentale dell’imputato, che si trova attualmente in attesa di ulteriori esami.

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LECCE - Era nel pieno delle sue facoltà, quando l’8 giugno del 2025 freddò con un colpo di pistola alla testa la moglie Amalia? A stabilirlo sarà la perizia psichiatrica disposta oggi dalla Corte d’Assise di Lecce, nella prima udienza del processo a carico di Luigi Quarta, l’82enne elettricista. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio Berti, processo al via: disposta la perizia psichiatrica per la moglieIl processo per l'omicidio di Roberto Berti, l’81enne trovato morto il 23 novembre 2024 nella frazione di Razora, a Castel D'aiano, si apre con uno... Omicidio del senzatetto a Bari: disposta la perizia psichiatrica per il 22enneUna perizia per stabilire se Paolo Natale Guglielmi, il 22enne accusato del brutale omicidio di Nardev Singh, fosse capace di intendere e di volere... Temi più discussi: Terrorismo dei coloni israeliani in Cisgiordania: aggressioni e furti sotto la protezione dell’esercito di occupazione; Omicidio Piscitelli, carabinieri acquisiranno l'intervista di Rita Bussone a Belve: è lei che aveva incastrato Calderon; Azzannato da un pitbull di un amico; Follonica Gavorrano cuore e carattere, Camaiore battuto e salvezza al primo colpo. Immagini scioccanti mostrano un israeliano armato che spara contro bambini palestinesi di una scuola in #Palestina: un bambino viene colpito alla testa, insieme a un insegnante #Israele #sionismo x.com Spara in testa alla moglie e poi chiama il 118: disposta perizia psichiatricaÈ iniziato oggi il processo a carico di Luigi Quarta, l’83enne accusato dell’omicidio della moglie Amalia. La Corte d'Assise di Lecce ha affidato a un esperto il compito di accertare la capacità di in ... lecceprima.it Uomo entra in un supermercato e si spara alla testa: ricoverato in ospedale, è gravissimo. L'orrore davanti ai clientiOrrore in un supermercato di Benevento dove un uomo di 67 anni si è sparato con una pistola alla testa dopo essere entrato in un ufficio: ora è ricoverato in ospedale in ... leggo.it