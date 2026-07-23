Cagliari Pisacane blinda Caprile | È uno dei nostri leader

Notizia in breve

Il tecnico del Cagliari ha dichiarato di voler trattenere il portiere classe 2001, definendolo un elemento centrale per la squadra. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato che Caprile è uno dei leader del gruppo e ha escluso ogni possibilità di partenza, rafforzando l’intenzione di blindarlo. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o sulla durata del contratto, ma è chiaro che il club punta a mantenere il giocatore.