Cagliari Pisacane blinda Caprile | È uno dei nostri leader
Il tecnico del Cagliari ha dichiarato di voler trattenere il portiere classe 2001, definendolo un elemento centrale per la squadra. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato che Caprile è uno dei leader del gruppo e ha escluso ogni possibilità di partenza, rafforzando l’intenzione di blindarlo. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o sulla durata del contratto, ma è chiaro che il club punta a mantenere il giocatore.
Fabio Pisacane ha inviato un messaggio chiaro riguardo al futuro di Elia Caprile. Durante la conferenza stampa, il tecnico del Cagliari ha espresso la ferma volontà di trattenere il portiere classe 2001, definendolo un elemento centrale per la squadra e mettendo un punto fermo sulle voci di mercato che lo circondano. Un leader per il. Fabio Pisacane ha inviato un messaggio chiaro riguardo al futuro di Elia Caprile. Durante la conferenza stampa, il tecnico del Cagliari ha espresso la ferma volontà di trattenere il portiere classe 2001, definendolo un elemento centrale per la squadra e mettendo un punto fermo sulle voci di mercato che lo circondano. 🔗 Leggi su Cagliaricalcio-news.it
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