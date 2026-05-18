Cagliari in Serie A | la scommessa Pisacane che salva il club

Il Cagliari è tornato in Serie A grazie a una serie di decisioni e cambiamenti inaspettati. Un tecnico della squadra Primavera ha avuto un ruolo decisivo nel mantenere il club in massima divisione. La squadra ha affrontato l'assenza di Belotti, senza che la sua mancanza compromettesse le prestazioni complessive. In questa fase, alcune scelte di formazione e sostituzioni hanno permesso di evitare il rischio di retrocessione. La salvezza è arrivata in modo inaspettato, grazie anche a queste strategie.

? Punti chiave Come ha fatto un tecnico della Primavera a salvare il Cagliari?. Chi ha sostituito l'impatto di Belotti senza far crollare la squadra?. Quali giovani talenti hanno garantito la salvezza ai rossoblù?. Come cambierà il mercato del club dopo questo successo inaspettato?.? In Breve L'infortunio di Belotti ha costretto Pisacane a riorganizzare l'assetto offensivo del club.. I giovani Palestra, Rodriguez e Kilicsoy hanno garantito dinamismo e crescita tecnica.. Idrissi, Liteta, Mendy e Trepy hanno ricoperto ruoli chiave nella lotta salvezza.. Caprile, Mina e Obert hanno assicurato stabilità difensiva durante tutto il campionato.. Il Cagliari assicura la permanenza nella massima serie con un giorno di anticipo sulla fine del campionato, grazie a una stagione guidata dalla scelta coraggiosa di Tommaso Giulini su Fabio Pisacane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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SERIE A ENILIVE | MISTER PISACANE IN CONFERENZA STAMPA | CAGLIARI - PISA

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