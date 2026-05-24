L'allenatore del Cagliari ha dichiarato di essere orgoglioso della prestazione della squadra, sottolineando che hanno disputato una grande partita contro il Milan a San Siro. La squadra ha affrontato l'incontro con determinazione, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari. La gara si è conclusa con un risultato che testimonia l'impegno dei rossoblù. Pisacane ha evidenziato l'ottimo atteggiamento dei suoi giocatori durante tutto l'incontro.

Terminata la partita tra Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che si è giocata dalle 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo il fischio finale dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata, l'allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni. Da cosa dipende il suo futuro e sul piazzamento in classifica: "Intanto come ho sempre detto il mio rapporto con Cagliari e col Cagliari va oltre il contratto, che c'è. Io mi vedo al Cagliari, poi i matrimoni si fanno in due. Però penso che la società sia contenta. Per l'obiettivo e per ciò che abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cagliari-Milan, Pisacane orgoglioso: “Abbiamo fatto una grande partita”

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Cagliari-Milan, la soddisfazione di Giulini: Orgogliosi delle scelte fatte d'estate

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