Cagliari 39enne uccide suo fratello a colpi d’arma da fuoco e ferisce la moglie poi si costituisce - VIDEO

Un uomo di 39 anni ha sparato al fratello, uccidendolo, e ha ferito gravemente la moglie, in due diverse località dell’hinterland di Cagliari. Dopo l’episodio, si è costituito alle forze dell’ordine. Le aggressioni sarebbero state motivate da contrasti familiari. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Alla base della duplice aggressione ci sarebbero contrasti familiari Duplice aggressione all'alba a Quartu Sant'Elena e a Solanas, nell'hinterland di Cagliari, dove un 39enne ha sparato al fratello, uccidendolo, e in testa alla moglie, rimasta miracolosamente in vita ma in condizioni gravissi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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