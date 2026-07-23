Un uomo di 55 anni è deceduto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, due giorni dopo essere caduto dalla bicicletta lungo una strada panoramica tra Cori e Norma sui Monti Lepini. Dopo il trauma, è stato trasportato in ospedale e successivamente sono stati donati i suoi organi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una passeggiata in bicicletta si è trasformata in tragedia per Gianluca Ciuffa, 55 anni, residente a Cori. L’uomo è stato trovato privo di sensi sull’asfalto lungo la strada panoramica che collega Cori e Norma, sui Monti Lepini, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Dopo due giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione, il trauma cranico riportato nella caduta si è rivelato fatale. La donazione degli organi. La morte cerebrale era stata accertata martedì. Con il consenso dei familiari, è stato successivamente eseguito l’espianto di cuore, polmoni, fegato e reni, destinati alla donazione e al trapianto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cade con la bicicletta, muore al Goretti dopo due giorni: donati gli organi di Gianluca

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