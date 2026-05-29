Turista argentina muore mentre è in vacanza | donati gli organi E' il quinto prelievo al Goretti

Da latinatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna argentina di 76 anni, in vacanza, è deceduta in un ospedale di Latina. I familiari hanno deciso di donare gli organi, permettendo il prelievo di fegato e reni. È il quinto intervento di prelievo multiorgano eseguito presso l'ospedale Goretti in una giornata. I tessuti sono stati inviati rispettivamente a due diversi centri specializzati.

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Quinto prelievo multiorgano al Goretti di Latina nella giornata di ieri. I familiari di una donna di 76 anni hanno deciso di donare il fegato e i reni che sono andati al San Camillo e a Tor Vergata. Una storia particolare quello della donna deceduta, preveniente dall'Argentina. Era venuta in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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