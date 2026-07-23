auto sulla folla a modena muore dopo due mesi donati organi della 55enne

Una donna di 55 anni, coinvolta in un incidente in cui un’auto ha investito persone in una piazza, è deceduta dopo due mesi di coma. Dopo il suo decesso, sono stati donati gli organi, permettendo a diverse persone di ricevere trapianti. La donna aveva lottato a lungo in ospedale, ma alla fine il suo corpo ha cessato di funzionare. La sua decisione di donare gli organi ha permesso di salvare altre vite.

e Flavio Viani Ha lottato per oltre due mesi in un letto d’ospedale poi, purtroppo, il suo corpo si è arreso ma la sua luce continuerà a splendere negli sguardi, nel cuore di tutti coloro a cui ha donato la vita, donando gli organi. Era l’incubo più grande che purtroppo ieri è divenuto realtà: una delle vittime dell’attentato del 16 maggio nella centralissima via Emilia Centro, a Modena, ieri si è spenta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara. La vittima, 55 anni, si chiamava Monica Esposito e dal giorno dell’attentato, quando l’auto di Salim El Koudri piombò sulla folla a 100 chilometri all’ora e oltre, non aveva mai ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Auto sulla folla a Modena, muore dopo due mesi una delle persone investite

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