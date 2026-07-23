Burnout e stress lavoro-correlato nel nuovo contratto scuola | tutte le novità del confronto Aran - Sindacati

Nel nuovo contratto scuola, il tema del burnout e dello stress lavoro-correlato entra ufficialmente nel dibattito. La bozza del CCNL 2025-2027, consultata da Orizzonte Scuola, prevede che un organismo paritetico si occupi di affrontare queste problematiche. La discussione si inserisce in un tavolo ufficiale tra sindacati e Aran, sostituendo le denunce isolate con un confronto formale.

Il malessere di chi lavora nella scuola esce dal terreno delle denunce isolate ed entra in un tavolo ufficiale. Il CCNL scuola 2025-2027, secondo la bozza visionata da Orizzonte Scuola, affida a un organismo paritetico per l'innovazione il compito di discutere anche di burnout e stress lavoro-correlato. Una scelta che riconosce un problema noto da anni al personale di scuola, università e ricerca, e che ora trova una sede stabile di confronto.Burnout e stress lavoro-correlato entrano nelle relazioni sindacaliLa novità più significativa riguarda le materie affidate al nuovo tavolo. Il burnout e stress lavoro-correlato non restano sullo sfondo: diventano argomenti da trattare insieme alla transizione digitale, a quella ecologica e all'impatto dell'intelligenza artificiale sui processi di lavoro. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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