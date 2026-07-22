Burnout e stress lavoro-correlato entrano nelle relazioni sindacali | lo prevede il contratto Scuola 2025-27

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il contratto Scuola 2025-27 introduce un nuovo spazio di confronto permanente tra le parti coinvolte. Si tratta di un elemento che riguarda anche il tema del burnout e dello stress lavoro-correlato, che entrano nelle relazioni sindacali. Questa novità si aggiunge alle modalità di dialogo già previste, creando un punto di riferimento stabile per affrontare questioni legate alla salute e al benessere dei lavoratori nel settore pubblico.

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