Burnout e stress lavoro-correlato entrano nelle relazioni sindacali | lo prevede il contratto Scuola 2025-27

Il contratto Scuola 2025-27 introduce un nuovo spazio di confronto permanente tra le parti coinvolte. Si tratta di un elemento che riguarda anche il tema del burnout e dello stress lavoro-correlato, che entrano nelle relazioni sindacali. Questa novità si aggiunge alle modalità di dialogo già previste, creando un punto di riferimento stabile per affrontare questioni legate alla salute e al benessere dei lavoratori nel settore pubblico.

Un nuovo spazio di confronto permanente entra nel sistema delle pubbliche amministrazioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Stress lavoro correlato spiegato Art 28

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