Rinnovo contratto scuola alle 15 nuovo incontro all’Aran | dai buoni pasto alle tutele su IA e burnout dal rafforzamento dei diritti alla contrattazione separata Cosa chiedono i sindacati

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15 si svolgerà un nuovo incontro tra l’Aran e i sindacati riguardo alla parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dell’istruzione e della ricerca. L’appuntamento segue la firma della parte economica del CCNL 2025-2027, siglata il 1° luglio. I temi trattati includono i buoni pasto, le tutele contro l’intelligenza artificiale e il burnout, il rafforzamento dei diritti e la possibilità di contrattazioni separate.

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Dopo la firma definitiva della parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritta il 1° luglio, il confronto tra Aran e sindacati riparte oggi alle 15 con un nuovo incontro dedicato alla parte normativa del contratto. Il tavolo si inserisce nel percorso avviato a maggio, quando l'Agenzia ha deciso di articolare la trattativa attraverso tavoli tecnici e riunioni plenarie per affrontare i diversi temi del comparto scuola, università, ricerca e Afam. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Rinnovo contratti scuola, settimana prossima chiusura trattativa economica

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