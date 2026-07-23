Buonguerrieri | Nessuno stallo sul reintegro dei medici

Notizia in breve

Venticinque medici sono stati reintegrati e questa decisione ha suscitato un acceso dibattito politico. Secondo un avvocato e deputato di Fratelli d’Italia, non ci sarebbe alcuno stallo sul tema del reintegro dei medici, affermando che la questione si può ritenere chiusa. La decisione ha alimentato discussioni tra le forze politiche, ma l'avvocato ha dichiarato che non ci sono ostacoli legali o amministrativi al reintegro.