Buonguerrieri | Nessuno stallo sul reintegro dei medici
Venticinque medici sono stati reintegrati e questa decisione ha suscitato un acceso dibattito politico. Secondo un avvocato e deputato di Fratelli d’Italia, non ci sarebbe alcuno stallo sul tema del reintegro dei medici, affermando che la questione si può ritenere chiusa. La decisione ha alimentato discussioni tra le forze politiche, ma l'avvocato ha dichiarato che non ci sono ostacoli legali o amministrativi al reintegro.
Venticinque medici: tanto basta per incendiare il dibattito politico. Eppure, secondo Alice Buonguerrieri, avvocato e deputato di Fratelli d’Italia, prima firmataria dell’emendamento sul reintegro dei medici radiati durante il Covid, la domanda da porsi è un’altra: possibile che una parte del Paese (quella incarognita dal fatto che, col passare degli anni, alcune certezze della narrazione pandemica stiano mostrando più di una crepa, diciamo noi) continui ad accapigliarsi su 25 professionisti mentre sulla gestione della pandemia, sui suoi errori e sulle sue responsabilità, il silenzio continui ad essere così assordante? È questo il paradosso che Buonguerrieri, intervistata dalla Verità, mette sul tavolo. 🔗 Leggi su Laverita.info
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