Passa emendamento Fdi | sì reintegro dei medici no vax Opposizioni | vergogna

Il Parlamento approva un emendamento di Fratelli d’Italia che consente il reintegro dei medici non vaccinati. Le opposizioni commentano denunciando una “vergogna”. La discussione sul tema del Covid si sposta dalla Commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia. La decisione riguarda la possibilità di riammettere professionisti sanitari esclusi per il rifiuto del vaccino. La legge ora permette il reintegro di medici che non si sono vaccinati contro il Covid.

Il Covid continua a tenere banco nel dibattito politico. ma la battaglia si sposta dalla Commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia alla Commissione affari sociali A far discutere è l’approvazione di un emendamento di Fratelli d’Italia al disegno di legge delega sulla Riforma delle Professioni sanitarie, che apre a una reiscrizione all’Albo per i medici radiati a causa di “fatti non dolosi connessi alla pandemia”, ad esempio per la ”diffusione di teorie antiscientifiche sui vaccini”. Ed è subito scontro con l’opposizione che, compatta, grida “vergogna” contro il “reintegro di personale sanitario No vax”, ma anche con la Federazione dell’ordine dei medici che punta il dito contro “un’ingerenza ingiustificata”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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