buongiorno si opera oggi potrebbe rientrare nel 2027

Oggi si prevede l’intervento chirurgico al ginocchio di un calciatore, dopo una diagnosi di lesione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è stata decisa dal medico in seguito a una visita a Barcellona. Si stima che il recupero completo possa richiedere fino al 2027. È la seconda operazione in meno di due mesi per lo stesso atleta. Non sono stati forniti dettagli sulla procedura o sui tempi precisi di riabilitazione.

Buongiorno, due operazioni in meno di due mesi. Alessandro Buongiorno dovrebbe essere operato oggi al ginocchio. A Barcellona il professor Cugat gli ha diagnosticato una lesione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Era stato già operato a giugno, in Francia, per una cisti fastidiosa. Evidentemente il problema era un altro. Il difensore centrale potrebbe restare fuori quattro mesi, questa la previsione iniziale. Ma il Corriere dello Sport oggi scrive che l’assenza potrebbe anche superare i quattro mesi previsti. E quindi, facendo due calcoli elementari, visto che siamo a fine luglio, potrebbe tornare a dicembre. E quindi è possibile che salti l’anno solare e torni a disposizione direttamente nel 2027. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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