Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio, previsto tra pochi giorni. La decisione è stata presa dopo una visita specialistica condotta da un ortopedico di Barcellona. La diagnosi ha confermato la necessità dell’operazione, che si rende ora urgente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alla natura dell’intervento o alle condizioni di salute del calciatore.

È finita come si temeva. Alessandro Buongiorno dovrà operarsi e sarà operato tra pochi giorni. È l'esito della vista effettuata dallo specialista del ginocchio di Barcellona Ramon Cugat. È definito un dei maggior specialisti delle lesioni al ginocchio. Questo il comunicato ufficiale del Napoli: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni". 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buongiorno si opera, ora è ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Buongiorno Song (Official Sing-Along Lyric Video)

Notizie e thread social correlati

Ora a Opera si potrà essere seppelliti con gli amici animaliIl Consiglio comunale di Opera ha approvato un aggiornamento del regolamento cimiteriale che permette di seppellire gli animali domestici insieme ai...

Leggi anche: Scuole aperte in estate, ora è ufficiale: ecco dove e quando si comincia

Temi più discussi: Buongiorno potrebbe essere operato al ginocchio. Il Napoli smonti l’alibi sfortuna È un'ipotesi per ora (per fortuna). Il Napoli indaghi se ci siano state superficialità e/o approssimazione. La sfortuna è un alibi troppo comodo che va respinto con fermezza.; Retroscena Buongiorno: aveva rinunciato a parte delle ferie per facilitare il recupero! Gli scenari | ESCLUSIVA; Napoli, infortunio per Buongiorno: salta il ritiro; Napoli, stop per Buongiorno: ora si punta a chiudere l'affare Natali.

Napoli, c'è subito un infortunio: Buongiorno salta il ritiro e rischia l'operazione al ginocchioIl difensore, all'ottavo stop nel suo biennio in azzurro, non salirà con la squadra a Dimaro: per lui si profila il rischio di un intervento chirurgico che ne allungherebbe i tempi di recupero ... msn.com

Buongiorno salterà il ritiro di Dimaro: problema al ginocchio, può operarsiUna doccia fredda pesantissima scuote il primo giorno di ritiro del Napoli in Val di Sole. Con un comunicato ufficiale diffuso pochi minuti fa, il club azzurro ha annunciato che Alessandro Buongiorno ... msn.com