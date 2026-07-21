Buongiorno si opera e si sfoga sui social | Adda passà ‘a nuttata

Da napolissimo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alessandro Buongiorno si è sottoposto a un intervento al menisco del ginocchio destro e resterà fuori dal campo tra tre e quattro mesi. Secondo fonti, il recupero potrebbe protrarsi fino a ottobre. L’attaccante ha annunciato sui social di aver passato una notte difficile e di dover affrontare l’intervento. Nessuna altra informazione è stata comunicata sulle condizioni di salute o sui dettagli della procedura chirurgica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

UN CORPO CHE NON REGGE IL RITMO. Alessandro Buongiorno dovrà operarsi al menisco del ginocchio destro e resterà fuori tra 3 e 4 mesi, con il rischio secondo il Corriere dello Sport di arrivare fino a ottobre. È l’ottavo stop fisico in due stagioni al Napoli, dopo una 202526 chiusa con 33 presenze in Serie A e un voto medio di 6.7, inferiore ai 7.3 della stagione precedente. Il club, per ora, punta su Rafa Marin e sull’adattamento di Mathias Olivera, ma il vero nodo è capire se questa fragilità cronica debba pesare sulle scelte di mercato di Manna e Allegri. Quali sono i tempi di recupero di Alessandro Buongiorno dopo l’operazione al ginocchio e chi lo sostituirà nel Napoli?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

buongiorno si opera e si sfoga sui social adda pass224 8216a nuttata
© Napolissimo.it - Buongiorno si opera e si sfoga sui social: «Adda passà ‘a nuttata»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Buongiorno ai tifosi del Napoli: “Adda passà ‘a nuttata, tornerò più forte”Alessandro Buongiorno ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico al ginocchio destro.

Alex Schwazer si sfoga sui social: "Sono innocente, ma stavolta non mi difenderò. Non ho la forza"Alex Schwazer ha annunciato sui social di non voler più difendersi dalle accuse di doping, affermando di essere innocente e di non aver assunto Epo o...

Temi più discussi: Buongiorno si sfoga sui social: Amareggiato e profondamente dispiaciuto. Poi in napoletano...; Buongiorno senza pace: intervento chirurgico, 3 mesi di stop e addio ritiro. E sul mercato...; Buongiorno si opera e si sfoga sui social: Adda passà 'a nuttata; Buongiorno si sfoga sui social: Amareggiato e profondamente dispiaciuto. Poi in napoletano...

buongiorno si opera e sfogaBuongiorno si sfoga sui social: Amareggiato e profondamente dispiaciuto. Poi in napoletano...Il consulto a Barcellona lo ha confermato: Alessandro Buongiorno dovrà operarsi nuovamente. Il difensore del Napoli non si è ancora messo alle spalle il problema al ginocchio che lo costringerà nuovam ... msn.com

buongiorno si opera e sfogaBuongiorno senza pace: intervento chirurgico, 3 mesi di stop e addio ritiro. E sul mercato...La data non è ancora stata fissata, ma il difensore azzurro verrà operato a Barcellona. La dirigenza valuta vari sostituti: Gatti, Solet e Tiago Gabriel in lista ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web