Il difensore del Napoli si sottoporrà oggi a un intervento chirurgico al ginocchio destro. L’operazione, che durerà diverse ore, segue un infortunio subito oltre quattro mesi fa. La squadra attende l’esito dell’intervento, considerato un intervento di emergenza. Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell’intervento o sui tempi di recupero previsti. La prognosi sarà comunicata al termine dell’intervento.

Il Napoli attende l’esito dell’intervento chirurgico al quale sarà sottoposto oggi Alessandro Buongiorno. Il difensore dovrà operarsi al ginocchio destro. I tempi di recupero potrebbero essere più lunghi rispetto alle prime previsioni. L’ipotesi iniziale indicava uno stop di circa quattro mesi. Il rientro, però, potrebbe slittare ulteriormente. Una prospettiva che aumenta le difficoltà del reparto arretrato, apparso già fragile durante l’amichevole persa contro l’Arezzo. L’indisponibilità di Sam Beukema ha ridotto ulteriormente le alternative a disposizione dello staff tecnico. Questa situazione può offrire maggiore spazio a Rafa Marin, ancora da valutare pienamente durante la preparazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Buongiorno operato, stop oltre 4 mesi: difesa in emergenza

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