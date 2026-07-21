Il Napoli dovrà affrontare l’inizio della stagione senza Alessandro Buongiorno. Il difensore sarà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro e potrebbe restare fuori per circa quattro mesi. Si tratta di un’assenza pesante per Massimiliano Allegri. Il centrale avrebbe dovuto rappresentare uno dei punti di riferimento della nuova retroguardia. Lo stop obbligherà invece il tecnico a rivedere subito le gerarchie del reparto. Secondo il Corriere dello Sport, il club non sarebbe intenzionato, almeno per il momento, ad acquistare un sostituto. La volontà è quella di valorizzare le alternative già presenti all’interno della rosa. La prima soluzione conduce a Rafa Marin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Buongiorno operato: quattro mesi fuori, il Napoli non compra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terrorists Target Downtown for the Ultimate Terrorist Attack! Will Anyone Survive the Blast!

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport: “Napoli, Buongiorno sarà operato: stop di 3-4 mesi, Allegri perde un pilastro della difesa”Il difensore del Napoli sarà sottoposto a intervento chirurgico e resterà fuori dal campo tra i tre e i quattro mesi.

Leggi anche: Buongiorno starà fuori diversi mesi. Il Napoli può adattare Olivera e poi c’è l’opzione Gatti (Pedullà)

Temi più discussi: Buongiorno senza pace: intervento chirurgico, 3 mesi di stop e addio ritiro. E sul mercato...; Buongiorno potrebbe stare fermo quattro mesi, il rientro a novembre; Il Napoli interverrà sul mercato oppure no?. CorSport svela la decisione del club dopo lo stop di Buongiorno; UFFICIALE - Buongiorno sarà operato! Il Napoli comunica la diagnosi.

Napoli, Buongiorno si opera al ginocchio: quanto starà fermoNapoli, arriva una pesante notizia per Massimiliano Allegri e per Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico dopo il ... bigodino.it

Buongiorno si opera, cosa farà il Napoli adesso: svelata la strategiaL'infortunio dell'ex difensore del Torino potrebbe costringere il club partenopeo a tornare sul mercato: Allegri valuterà prima le alternative in ritiro ... corrieredellosport.it