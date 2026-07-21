Il difensore del Napoli sarà sottoposto a intervento chirurgico e resterà fuori dal campo tra i tre e i quattro mesi. La decisione è stata comunicata dal club e confermata da fonti vicine alla squadra. La sua assenza si farà sentire in difesa, privando la squadra di un elemento chiave. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’intervento o sulle tempistiche di recupero è stata rivelata.

Il Napoli dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno per un lungo periodo. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che il consulto specialistico sostenuto dal difensore a Barcellona con il professor Ramon Cugat ha confermato la necessità di un intervento chirurgico al ginocchio destro, cancellando definitivamente l’ipotesi di una terapia conservativa. Una notizia pesante per Massimiliano Allegri, che rischia di perdere uno dei cardini della difesa per circa quattro mesi. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il Napoli ha ufficializzato l’esito della visita specialistica attraverso una nota diffusa dopo l’allenamento pomeridiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Buongiorno sarà operato: stop di 3-4 mesi, Allegri perde un pilastro della difesa”

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